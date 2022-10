‘La isla de las tentaciones’: Sara llora al descubrir que Manuel le fue infiel

El último 13 de octubre se realizó una nueva hoguera de mujeres en La isla de las tentaciones. En esta ocasión, Sara quedó en shock al conocer detalles del pasado de su novio Manuel. ¿Qué fue lo que pasó?

Manuel reconoce haber sido infiel

Desde el comienzo de su participación, Sara ha asegurado que confía plenamente en Manuel, su pareja. Sin embargo, las experiencias vividas en la Villa de las tentaciones han aumentado sus dudas; además, sus relaciones del pasado despertaron antiguas inseguridades.

“He tenido relaciones en las que no me han valorado y me han tratado verdaderamente mal y aparece Manu y me enseña que el amor no debería doler y por eso confío en él”, afirmó.

Sin embargo, se mostró muy nerviosa cuando le mostraron algunas imágenes de su novio y sus compañeras intentaron tranquilizarla. En el primer video, se mostró como Manuel admiraba el trasero de Jessica. “Es un bocazas”, reaccionó.

Segundos después, Manuel reveló un secreto que Sara desconocía: “Le puse los cuernos varias veces. Sara no lo sabe porque ella iba a vivir condicionada, como que cada vez que salgo por ahí puede ser que me pase lo mismo con ella”.

Sara quiere irse de ‘La isla de las tentaciones’

Las palabras le cayeron como un baldazo de agua fría a la participante y no pudo aguantar las lágrimas. “Esto último no lo he entendido. Yo le dije que no perdonaría una infidelidad”, dijo y terminó por estallar: “Me duele… me quiero hasta ir”.

Por su parte, sus compañeras de La isla de las tentaciones se sintieron muy mal por ella y le hicieron entender que no era un motivo para abandonar el reality. Sara respondió que la revelación había revivido miedos del pasado.

“Me hubiera gustado que me lo hubiera contado. Vuelven mis miedos del pasado otra vez porque ahora es una inseguridad de ¿y si a mí me hace lo mismo?”, dijo en medio del llanto.

