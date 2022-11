‘La isla de las tentaciones’: Tania Deniz llora por haber hecho sufrir a Samuel

El lunes 14 de noviembre se llevó a cabo un nuevo debate en La isla de las tentaciones. En esta ocasión, los invitados fueron Mario y Tania, quienes tuvieron que responder todo tipo de preguntas y reaccionar a imágenes nunca vistas.

Uno de los momentos más interesantes fue cuando Tania vio la reacción de Samuel, su novio, quien se quebró cuando ella cayó en la tentación de Hugo Paz.

La conductora Sandra Barneda le preguntó cómo se sentía al ver el video. Fue entonces cuando Tania no pudo aguantar las lágrimas.

“A mí me duele ver a Samu así porque le quiero muchísimo. La gente se puede creer que Samu no me importa, pero me importa muchísimo”, comenzó diciendo. “Yo no puedo cambiar lo que siento. Yo creía que estaba enamorada, pero llegué ahí y… Yo llegué ya quemada de la relación, de tantas mentiras. Me mentía en todo”, complementó.

Tania habla sobre su infidelidad

La participante no dudó en recordar que Samuel siempre era el que se equivocaba en la relación. “Yo estoy acostumbrada a que Samu la líe siempre en la relación. Soy consciente y reconozco delante de todo el mundo que caí yo, pero nunca me había pasado eso”, dijo durante ‘el debate de las tentaciones’.

Además, aclaró que esta era la primera vez que ella le era infiel. De hecho, confirmó que Samuel le hizo lo mismo en otras ocasiones: “Él ha sido el que ha sido siempre infiel. Para mí esto era algo nuevo, yo no sabía cómo gestionar mis sentimientos. Hugo me estaba gustando de verdad”.

