‘La isla de las tentaciones’: Samuel confiesa que su familia no tiene buena relación con Tania

En el programa La isla de las tentaciones las situaciones se vuelven más tensas entre las parejas. Una relación que está dando bastante que hablar es la que protagonizan Samuel y Tania. Por esta razón, el participante tuvo una pequeña conversación con las cámaras del reality.

Samuel habló sobre su relación con Tania

Como se recuerda, el concursante señaló que su relación sentimental no estaba bien como muchos creían. Pero no solo eso, también esperaba que su novia le explique que era lo que estaba pasando con Hugo Paz, porque no entendía lo que sucedía.

Por otro lado, su situación fuera del programa tampoco va bien. Samuel confesó lo difícil que es para ellos llevar la relación debido a su familia, pues no tienen un excelente trato con Tania.

Tal es así que sus padres le reclaman lo que pasa en el programa y no toleran lo que hace Tania. Incluso comentó que ha tenido peleas con su familia por ella: “Me he peleado con mis padres por ella”.

Pero no solo eso, el concursante señaló que espera que el programa se acabe para salir y arreglar todo en su relación porque siente que la está pasando muy mal. “Estoy en el medio, es muy duro”, aseguró Samuel.

Tania confesó cómo se siente sobre su relación con Samuel

Por su parte, Tania también habló para las cámaras y confesó que se siente muy mal por lo que está pasando con el:

"A mí me duele ver a Samu así porque yo le quiero muchísimo. La gente se puede creer que Samu no me importa, pero me importa muchísimo”, afirmó.

Finalmente, la joven también aseveró que fue lo que sintió cuando le fue infiel a su pareja con Hugo:

"Yo estoy acostumbrada a que Samu la líe siempre en la relación. Soy consciente y reconozco delante de todo el mundo que caí yo, pero nunca me había pasado eso”, acoto.

