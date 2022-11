‘La isla de las tentaciones’: Tania Deniz se muestra satisfecha con su desempeño en el debate

Tania Deniz estuvo en El debate de las tentaciones para responder a todas las preguntas de los panelistas y a explicar sus acciones dentro de la Villa Playa. La participante fue muy criticada por caer en la tentación con Hugo Paz y serle infiel a su novio Samuel Chávez.

Tania Deniz analizó su paso por el debate

Tania Deniz utilizó las historias de Instagram para responder las preguntas de sus seguidores, quienes quisieron saber cómo se sentía tras El debate de las tentaciones. “Me fui súper contenta y aliviada de poder explicarme y defenderme dentro de lo que puedo y se ha visto en el programa”, respondió.

“Antes de entrar estaba súper nerviosa, pero una vez dentro, se me quitó todo, no sé si eran las ganas de enfrentarme a las críticas, de aclarar todo, defenderme... que se me olvidó todo y fui yo misma”, añadió.

Además, aprovechó para agradecer el apoyo del público que le ha entendido: “La gente me ha entendido mucho mejor, creo que me he expresado lo mejor que he podido y agradezco de corazón los mensajes tan bonitos que me han mandado”.





Tania Deniz se muestra satisfecha con su desempeño en el debate

¿Qué sucedió en el debate en ‘La isla de las tentaciones’?

La tinerfeña rompió en llanto cuando le mostraron las reacciones de Samuel tras las hogueras en donde le mostraban imágenes de ella junto a Hugo Paz. Tania aseguró que quería mucho a su pareja y que le dolía verlo de esa manera.

Sin embargo, dejó en claro que fue él quien falló muchas veces en su relación y que esta era la primera vez que ella era infiel. Esto no le gustó mucho a Marta Peñate, quien la encaró para decirle que no le creía y que solo se estaba quejando de los errores de su novio luego de serle infiel.