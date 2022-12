'La isla de las tentaciones': Tania y Samuel terminaron llorando en la hoguera

Desde que pisaron la playa de La isla de las tentaciones, Tania y Samuel han tenido una serie de problemas dentro de su relación, algo que terminó afectando al primero. Es por ello que el equipo de producción del programa decidió que ambos estuvieran presentes en la hoguera para decidir su futuro.

El reencuentro de la pareja fue uno de los momentos más esperados por el público. Al final, ambos terminaron en un mar de lágrimas cuando la canaria escuchó las palabras de desesperación de su novio.

El llanto de Samu y Tania

Luego de sus respectivas infidelidades en La isla de las tentaciones, Tania Deniz y Samuel Chávez fueron al la hoguera para expresarse sobre el tema. Hubo un fuerte intercambio de palabras y reproches. Ella opinó que su novio cometió un grave error al tener relaciones con Elena.

Por su parte, Samu le recriminó a su pareja por tener sentimientos por Hugo Paz. Ambos siguieron así por un buen rato, pero la conductora Sandra Barneda estaba esperando saber cuál sería la decisión final que tomarían. La primera en hablar sería la modelo de 21 de años.

"Yo lo veo y lo quiero muchísimo, pero después de las imágenes que he visto creo que él tampoco está enamorado porque, sino no te acuestas con otra persona. Yo no me podría ir de aquí con él, porque sé qué la pasaría mal", dijo.

Sus palabras solo despertaron la desesperación de Samu, quien decía que iría de la isla junto con ella. Eso no le gusto a la canaria, pues no pudo soportarlo y terminó llorando enfrente del joven de 24 años.

Ambos acabaron derramando lágrimas en la hoguera, pero la decisión ya estaba tomada. "Me voy sin el amor de mi vida", dijo tristemente Samuel.