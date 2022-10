‘La isla de las tentaciones’: televidentes aseguran que discusión entre Laura y Mario fue armada

Lo que parecía ser la ruptura final entre Laura y Mario, se ha convertido en uno de los momentos más románticos del reality. La primera hoguera de confrontación ha dejado decepcionado a más de uno en sus casas.

Cabe resaltar que fue ella la que solicitó reunirse de inmediato con su pareja para tener una conversación seria. Sin embargo, a pesar de haberse dicho varias cosas que tenían guardadas, la supuesta discusión se terminó rápidamente e incluso lograron solucionar todos sus problemas.

La encargada de que esta reconciliación se llevara a cabo era Sandra Barneda, quien hace unas semanas fue la que los puso en aprietos y además generó que se distanciaran. "Hay imágenes para vosotros", empezó diciendo. Tras compartir las imágenes en las que se veía como Mario y Valeria se besaba apasionadamente, Laura reaccionó fuertemente. "¿No te da vergüenza? Eres un sinvergüenza".

Pero esto no sería todo, ya que Laura también se habría besado con alguien que no era Mario. "Yo no me he liado como tú. Han sido unos besos", dijo ella mientras intentaba defenderse. Tras ello, el joven señaló que no había diferencia alguna entre lo que había hecho con él con lo que había hecho ella.

La pelea dio un giro inesperado

Lo que parecía iba a terminar en una ruptura definitiva, se tornó en besos, abrazos y miradas cómplices. Incluso la pareja aseguró que había sido una de las mejores citas que habían tenido durante todo el año.

Los que no se quedaron nada contentos con este final fueron los televidentes y seguidores del reality, ya que sentían que todo había sido actuado porque finalmente ambos participantes decidieron quedarse en las playas de República Dominicana con sus respectivas tentaciones.