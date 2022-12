‘La materialista’ amenazó con arrasar en 'La casa de los famosos': "Estoy dispuesta a llevármelo todo"

El programa Hoy Día presentó, en exclusiva, a los nuevos integrantes de La casa de los famosos: Osmel Sousa, Juan Rivera y ‘La materialista’, quienes se unirán a los integrantes ya confirmados semanas atrás, quienes son: Paty Navidad, Aylín Mujica y Arturo Carmona.

'La materialista' habló sobre su ingreso al reality

De estos nuevos integrantes, la que más remeció las redes sociales fue el anunció de Yameiry Infante Honoret o más conocida como ‘La materialista’. Esta es una cantante nacida en República Dominicana y cuyo éxito se basa en sus últimos temas musicales que se han hecho viral en redes sociales como A otro nivel, Trayectoria y Clásicos.

Por este motivo, el programa mencionado tuvo una entrevista en exclusiva con la artista, quien aseguró estar más que lista para entrar al reality. Asimismo, se animó a decir con cuál de los integrantes podría tener más afinidad. “Si supieras que yo voy super positiva, no voy a predisponerme con nadie. Como no conozco en persona a ninguno, pues yo voy super feliz”, aseguró.

Cuando la conductora del programa le preguntó cuál iba a ser su actitud en el reality, ella fue muy directa y aseguró que iba a arrasar con todo. “Te voy a decir, mi amor, que estoy dispuesta a llevármelo todo, pero no voy en mal plan con ninguno de mis compañeros. Yo creo que me van a amar tanto todos que no van a querer que me vaya nunca”, acotó.

También dejó en claro qué es lo que no soportaría en la convivencia: “Bueno, yo soy un poco quisquillosa con la limpieza y el orden. Espero que entre mis compañeros podamos fluir con el orden y que todo quede chévere”.

¿Qué hará 'La materialista' si gana el premio?

Finalmente, confesó qué es lo que haría si es que gana los 200 mil dólares. “Yo tengo un sueño que aún no he podido cumplir, porque yo vengo de una familia de bajos recursos. Yo recuerdo que mi mamá hizo mucho sacrificio para poder pagarme una academia de bellas artes y lo que he soñado es poder poner una academia para niños de bajos recursos”, concluyó.