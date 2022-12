'Exatlón México 2022': Culpan a Valeria de traicionar a los Famosos

Cada día de competencia se vuelve más intenso en Exatlón México 2022. Sin embargo, los participantes no solo tienen que preocuparse por la dificultad de los circuitos, sino que también por prestar atención al resto de su equipo. Tal como lo está viviendo el grupo de los Famosos, pues consideran a Valeria como una traidora.

La crisis interna en los rojos habría creado división entre ellos, por lo que muchos especulan que la karateca de 25 años podría ser la próxima concursante en ser eliminada del reality.

Valeria es tachada de "traidora"

En las últimas semanas en Exatlón méxico 2022, los rojos no han pasado por un buen momento. Al principio, ellos eran los que dominaban cada programa, obteniendo una victoria tras otra. Sin embargo, eso habría llegado a su fin, por lo que el equipo entró en crisis.

Por este motivo, el grupo ha estado prestando atención a Valeria, quien a pesar de ser una de las jugadoras con mejor rendimiento, no ha mostrado la mejor actitud. La tensión ha aumentado dentro de los Famosos, por lo que creen que la joven de 25 años debe de irse.

Según ellos, Valeria no estaría contenta con el lado en que se encuentra y estaría hablando con sus rivales para concretar una alianza. Todo habría iniciado en uno de los juegos mixtos cuando compitió contra Andrés. La carrera fue difícil para Valeria, ya que su oponente era más veloz que ella, por lo que acabó dándole los puntos.

Yahel Castillo y Omar Esparza la interrogaron por su derrota, pero la karateca aclaró que no se encontraba en buen estado para competir y no sintió el apoyo de los demás. No obstante, ellos no creen en sus palabras pues consideran que no tuvo interés en ganar el premio esa noche.