'La resistencia': Anna Castillo revela uno de sus mayores vicios y prometió dejarlo

La resistencia sigue siendo uno de los programas más vistos en la televisión española. En esta ocasión, la actriz invitada fue Anna Castillo, quien aprovechó la ocasión para promocionar su próxima película Girasoles silvestres, donde le dará vida a Julia, y para hablar sobre sus adicciones.

Anna Castillo prometió dejar de fumar

La primera pregunta que le hizo el presentador David Broncano fue si seguía fumando, a lo que ella respondió que solo lo hacía cada vez que se iba de fiesta. "Salgo mucho menos que antes, pero ayer lo hice", reconoció Anna. El conductor del programa quería saber si en algún momento ella dejará de hacerlo. "Como fumo poco, nunca me tomo muy en serio lo de dejarlo", aclaró.

Entonces, Broncano le propuso que lo dejara este mismo lunes, aunque la respuesta de la intérprete no era lo que esperaba: "¡Es que no quiero dejarlo! Me gusta saber que, cuando salgo, puedo fumarme un pitillo".

El presentador del late night show seguía insistiendo que Castillo dejara ese feo vicio, pero ella dijo que lo hará a los 30 años. Sin embargo, al final si pudieron convencerla y ella misma se comprometió en abandonar su debilidad por el tabaco en este año.

La usurpación de identidades

Otro de los momentos destacados de la noche fue cuando relató que solía perder mucho sus documentos cuando salía de fiesta. El verdadero problema era cuando pasaba lo mismo en más de 6 oportunidades, y las fuerzas policiales comenzaban a sospechar de ella. Inclusive, la acusaron de suplantación de identidades, algo que ella terminó negando.