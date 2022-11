‘La resistencia’: David Broncano y Álex Monner se amistaron luego de dos años

La resistencia es el único programa capaz de hacer que dos personas se amisten en vivo. Y es que, este momento sucedió cuando David Broncano le dio la bienvenida al espacio televisivo a Álex Monner y Ricardo Gómez

El conflicto entre David Broncano y Álex Monner

Ni bien inició el programa, el conductor recordó el problema que tuvo con Monner.

"Tenemos un conflicto tú y yo, pero como no nos hemos visto en dos años...". Tanto Gómez como el público se quedaron asombrados de esto, afirmó Broncano.

Ante este tenso momento, el otro invitado preguntó cual había sido la causante de su enemistad, pero David prefirió no decirlo.

Sin embargo, antes de que el conductor diera su versión de los hechos, Álex decidió adelantarse y explicar la razón.

"Es muy sencillo, le contagié la COVID y ya está", comentó Monner causando risas entre el público.

Por eso, Broncano quiso ahondar con el tema y explicó con más detalles lo sucedido.

"Todo el mundo nos íbamos de vacaciones y este chaval, que estaba contagiado, a lo traicionero, a lo zorro, se calló", señaló el presentador.

David Broncano y Álex Monner se disculparon en vivo

Algo que llamó la atención fue que Monner intentó justificar lo que hizo hace dos años.

"Si no tengo perder mi avión, pues lo prefiero". Broncano, fiel a su estilo, le hizo la siguiente pregunta: ¿Has recapacitado y has pensado que no se pueden hacer esas cosas?", aseveró.

Luego de esa situación que se convirtió en un momento muy gracioso entre ambos, todo terminó con un fuerte abrazo a pedido de Ricardo Gómez con aplausos del público presente.

Àlex Monner y Broncano se reconcilian 🫂



Puto covid, no vuelvas nunca más. pic.twitter.com/9lvK4wF2cL — La Resistencia por M+ (@LaResistencia) November 23, 2022