‘La resistencia’: Jorge Ponce abofetea a un seguidor en vivo

Este 15 de noviembre, La Resistencia tuvo como invitado a Jorge Ponce. El comediante protagonizó uno de los momentos más sorprendentes del programa cuando salió del teatro a la Gran Vía de Madrid, donde se encontró con un seguidor al que abofeteó.

Jorge Ponce enloquece en ‘La Resistencia’

En medio de la entrevista, Jorge Ponce estaba comentando los videos de TikTok del ex portero de la Selección Española, Iker Casillas. Para luego sentarse en una mesa rodeado de comida para grabar su reacción a los vídeos del futbolista.

Fue entonces cuando el portero empezó a bailar al ritmo de una canción de Bad Bunny. Cuando se enloqueció de emoción, tiró la mesa mientras bailaba y cantaba 'Después de la playa'. El cómico se deslizó por espuma y tiró la bandeja de un mesero, para luego salir completamente empapado a la calle.

Fue seguido por las cámaras del programa y se encontró con personas a las que saludó y abrazó a un chico al que segundos después abofeteó.“¡Cuidado, que voy loco!”, exclamó Ponce, mientras las personas dentro del teatro se reían.

Antes lo sucedido, el presentador de La Resistencia se mostró confundido: “¿Le ha dado un abrazo a uno y luego una hostia? Pobre chaval, ha sido todo de golpe”, comentó David Broncano en el set.

Jorge Ponce encantado con el TikTok de Iker Casillas

“Es el mejor contenido audiovisual que hay ahora mismo en España”, comentó Jorge Ponce sobre la cuenta de Iker Casillas en TikTok.

El conductor de La Resistencia preguntó cuál era la razón por la que se había hecho una cuenta. “Porque, bueno, está bien”, respondió el colaborador de #0, causando más risas en el plató.

El cómico hizo un repaso de algunos de los mejores TikToks del ex jugador del Madrid, de quién no dudó en burlarse. “Es todo sensacional. De verdad, no hay uno malo”, aseguró.

