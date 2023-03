'La resistencia': el peculiar regalo que le entregó L-Gante a David Broncano

El pasado martes 21, L-Gante se presentó en el set de La resistencia. El artista argentino habló sobre su carrera musical con David Broncano y le entregó un regalo único al presentador.

Un regalo muy 'especial'

L-Gante se presentó ante el público de La resistencia para dar algunos detalles sobre su vida y su carrera en el mundo de la música. No obstante, David Broncano no estaba listo para recibir un presente por parte de su invitado. Se trataba de una bebida con sabor a marihuana creada por el cantante.

El presentador quedó sorprendido y agradecido con L-Gante por el detalle. El argentino le confesó que suele fumar y le detalló como se sentía. "Cuando fumo mucho, me quedo como en pausa", dijo el artista. A pesar de que Broncano negó consumir drogas o alcohol, probó el regalo del cantante. "Está rico esto. Está bueno y no noto que me haga ningún efecto". Ante ello, el cantante lo llamó 'Broncano marihuano', lo cual causó las risas de todos los presentes.

¿Quién es L-Gante?

Su verdadero nombre es Elián Ángel Valenzuela, pero muchos lo conocen como L-Gante. El artista nació un 5 de abril del 2000 y vivió la mayor parte de su vida en el barrio de Malvinas y Villa Arraras. Cuando perdió a su hermano debido a un tumor, apostó por su carrera musical. Pudo crear sus primeras canciones en casa con la ayuda de un ordenador.

Su primer hit llegó en el año 2020 y fue titulado como 'L-Gante RKT'. Aunque su salto a la fama lo logró cuando colaboró con Bizarrap, logrando más de 3 millones de reproducciones en YouTube. Lastimosamente, tuvo que crearse otra cuenta en la plataforma después de sufrir un robo.

L-Gante acaba de crear el Broncano marihuano.



Si este programa empieza a irse (más) a la mierda, recordad este día como punto de inflexión. pic.twitter.com/IsdlhUeX6J — La Resistencia por M+ (@LaResistencia) March 21, 2023