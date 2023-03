Mónica Carrillo 'criticó' a David Broncano: "Eres un mal entrevistador"

La resistencia recibió como invitada a Mónica Carrillo, quien llegó al set para promocionar su libro "El viento nos llevará". La presentadora de Antena 3 respondió las preguntas clásicas del programa de Movistar+ e intercambió roles con David Broncano.

Mónica Carrillo responde las preguntas clásicas de ‘La resistencia’

Al principio de la entrevista, David Broncano arrancó preguntándole cuánto dinero tenía en el banco. “Antes yo he insinuado que habrá entrado mucha pasta en la Caja Rural de Elche. Son muchos años ya en Antena 3”, bromeó el presentador.

Lee también: 'La resistencia': Alberto Díaz comentó que el baloncesto afectó su vida sexual

Por su parte, la invitada no se atrevió a decir una cifra y respondió: “Te digo una cosa, me sale a pagar. Vamos, debo más... ¿Quién de aquí no tiene una hipoteca?”. Esto causó que muchas personas en el público levantaran la mano.

En cuanto a la pregunta de cuántas relaciones íntimas tuvo en los últimos 30 días, la presentadora de Antena 3 mencionó: “Mi respuesta es más de las que crees, menos de las que merezco".

El presentador le preguntó si era más de las que él creía y ella respondió de forma afirmativa. “Procedo a no hacer ningún comentario, celebrar la respuesta y darte la enhorabuena”, sentenció Broncano.

Todos esperábamos DATOS en las Preguntas Clásicas™. Esto no es PERIODISMO, @MonicaCarrillo pic.twitter.com/uphCTCN5tC — La Resistencia por M+ (@LaResistencia) March 15, 2023

Mónica Carillo se ríe de David Broncano

Más adelante, Mónica Carrillo se animó a pedirle a Broncano cambiar roles porque le gustaba más estar como entrevistadora.

Ante este pedido, quiso saber si sabía que preguntas hacerle. “Yo soy un mal entrevistado”, advirtió. A lo que ella respondió en tono de broma: “También eres mal entrevistador”.

Lee también: ‘La resistencia’: Eva Soriano recordó su enfrentamiento con Loreen, la ganadora de Eurovisión

Mónica empezó con las preguntas clásica de La resistencia y le preguntó cuánto dinero tenía en el banco, como si Broncano fuera el invitado. El presentador respondió sin problemas que tenía 3 millones de euros. "Lo que tengo es poco, quiero más", afirmó ganándose los aplausos del teatro.

Negociando la compra de un árbitro pic.twitter.com/IOgmOul6Lv — La Resistencia por M+ (@LaResistencia) March 16, 2023