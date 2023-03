‘La resistencia’: Eva Soriano recordó su enfrentamiento con Loreen, la ganadora de Eurovisión

Este lunes 27 de febrero, La resistencia recibió a Eva Soriano. La humorista llegó para presentar su nuevo programa Showriano. Además, reveló detalles de lo que sucedió en la gala Drag Queen en la que fue presentadora.

Eva Soriano y su enfrentamiento con Loreen

Durante la entrevista, David Broncano le consultó si se llevaba mal con algún famoso. Al principio, Eva Soriano se mostró reacia a responder, pero luego se animó a contar el enfrentamiento que tuvo con Loreen, la ganadora de Eurovisión,

“No me lo hizo a mí, nos lo hizo al conjunto de presentadoras de la Gala Drag Queen de Gáldar. Soy como muy madre leona. Cuando hacen cosas a un colectivo en el que estoy dentro y dando la cara, pues me jode”, comentó.

La invitada explicó que la representante de Suecia decidió alargar la gala porque no quería cantar después. “Yo no digo que sea ella, pero llegó de Suecia con todo su coño y dijo 'yo tenía que hacer un concierto después de la gala, pero lo voy a hacer dentro de la gala'. Nos tuvimos que comer casi 45 minutos más de gala mientras la gente estaba allí, después de dos horas viendo todas las drags, solo porque Loreen no quería hacer el concierto después. A mí eso me pareció de mala compañera. Yo le dije 'get out' del escenario”, recordó la cómica.

Cuando @evasoriano90 le puso la cruz a Loreen. Y con razón.



No podemos legitimar que se puede ser gilipollas solo por tener fama y éxito. Por mucho que hayas ganado Eurovisión, hayas hecho un temazo o tengas mil de seguidores. pic.twitter.com/FTuD3TPQ2w — La Resistencia por M+ (@LaResistencia) February 28, 2023

Eva Soriano cantó "Euphoria"

Además, la invitada comentó que Loreen no había cantado "Euphoria", tema por el que ganó el festival y que muchos habían estado esperando.

“Llevamos 200 unidades de horas esperando que cantes "Euphoria", que has cantado cinco canciones que no las conoce nadie... La gente no conocía ninguna canción más. Es que estoy muy enfadada, aún tengo rencor dentro”, sentenció.

Finalmente, Eva Soriano se ganó una ovación del público por interpretar la canción de Loreen, mientras un hombre disfrazado de superhéroe hacía equilibrio con una escalera.

Se va a solucionar antes el conflicto de Rusia y Ucrania que el de Loreen con @EvaSoriano90 después de esto. Eso o acaban de mejores amigas, a saber cómo valora esta fumada xd pic.twitter.com/r5nlpgJomC — La Resistencia por M+ (@LaResistencia) February 27, 2023