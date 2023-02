Marta Díaz tuvo problemas con su falda en 'La resistencia' y espectador se ofrece a ayudarla: "No te preocupes por mí, seré el VAR"

La resistencia tuvo como invitada especial a Marta Díaz, quien tuvo problemas incluso antes de empezar la entrevista. La modelo fue vestida con una falda muy pequeña que le impidió sentarse como ella hubiera querido.

Marta Díaz tuvo problemas con su falda en 'La resistencia'

Esto se lo hizo saber a David Broncano, quien le propuso hacer la entrevista parados. "¿Quieres sentarte o quieres un rato de la entrevista de pie?", expresó el conductor quien provocó la risa de todos los presentes.

Marta Díaz también entró al juego e hizo comentarios sobre su problema con la falda: "Pues mira, tengo un problema por la falda. Yo me quería tirar por la tirolina, pero es que con la falda... no se puede. Demasiado arriesgado".

Por su parte, Broncano se preocupó por lo que pueda ver el público de Marta y señaló a un chico que estaba entre los espectadores: "¿Pero la vamos a hacer entera de pie? Habrá que sentarse. Lo que puede pasar es que el chaval de aquí delante meriende".

Sin embargo, el chico, quien se identificó como Emilio, le dijo que no se preocupara de él. Asimismo, le propuso ayudarla y pasarle la voz cada vez que mostrara demás por su falda. "Yo que tú no me preocuparía mucho, porque no es por ti, es por mí", comentó.

Emilio fue el héroe de Marta Díaz

Emilio cumplió su trabajo muy bien. Hubo un momento en que la modelo mostró demás y él se lo ha hecho saber, ya que recibió ayuda del “VAR”: "Ha sido al subir los brazos. De hecho, me han avisado los segundos árbitros".

El momento causó mucha gracia que fue aplaudido por David Broncano. Además, las redes sociales compartieron mediante su cuenta de Twitter el trabajo hecho por Emilio: “Ahí un profesional cumpliendo su trabajo. Bien, Emilio”.

Creo que se acaba de crear un nuevo puesto de trabajo.



Emilio es pionero. pic.twitter.com/l9vbW3KBq5 — La Resistencia por M+ (@LaResistencia) February 7, 2023