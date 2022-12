'La resistencia': La Bien Querida reveló cuántas relaciones sexuales tuvo en el último mes

Como ya es costumbre en La resistencia, se volvió a contar con la presencia de un invitado especial en el set. En la última emisión, Ana Fernández-Villaverde, mejor conocida como 'La Bien Querida', fue al espacio conducido por David Broncano para promocionar su nuevo disco llamado 'Paprika'.

La bilbaína tuvo una entretenida charla con el presentador, pero todo cambió cuando escuchó lo siguiente: "¿Cuántas relaciones sexuales has tenido en el último mes?". Su respuesta no se hizo esperar, generando carcajadas entre la audiencia.

La vida de 'La Bien Querida'

David Broncano recibió a Ana Fernández-Villaverde, mejor conocida como 'La Bien Querida', en el Teatro Príncipe de la Gran Vía en Madrid para un nuevo episodio de La resistencia. "¿Qué tal te va el día?", fue la pregunta que lanzó el presentador para iniciar el show.

"Pues el día lo ha empezado un poco... Porque he dormido poco", comentó la artista. "Por el mañana bueno... mi hija ha perdido el autobús, la he tenido que llevar en coche al colegio. He vuelto a coger a la perra y está vomitando en el coche", agregó.

De igual forma, la cantante, proveniente de Bilbao, aprovechó el espacio para promocionar su más reciente trabajo discográfico 'Paprika'. Mientras explicaba los temas, 'La Bien Querida' no se escapó de una de las típicas preguntas de Broncano sobre las relaciones sexuales.

"Hace poco. El otro día", fue su respuesta. Sin embargo, eso no parecía ser suficiente para el presentador del talk show, por lo que tuvo que dar más detalles al respecto. "Yo ahora mismo no tengo pareja, pero tengo mis 'polvitos'", contestó.

Para finalizar la noche, la bilbaína salió al escenario para deleitar a los presentes cantando uno de sus temas junto con la banda del programa.