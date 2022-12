‘La resistencia’: Sofía Reyes confiesa haber tomado un shot de tequila antes del programa

La resistencia recibió a la cantante Sofía Reyes, quien llegó para presentar su nueva canción ‘Luna’. Asimismo, se mostró más ‘alegre’ que de costumbre y David Broncano no dudó en preguntarle por qué de su actitud llamativa.

Sofía Reyes admite haber tomado tequila

Sofía Reyes volvió como invitada de La resistencia luego de tres años, pero no se dio cuenta hasta que estuvo en el escenario que el lugar era completamente diferente al de la última vez.

“¿Este es un lugar diferente?”, le preguntó a Broncano, al notar que estaban en un teatro distinto. “No me acordaba, pero sí que es verdad que este es más grande que el otro en el que estuve. Pero has puesto la misma decoración que en el otro teatro”, comentó la mexicana.

El conductor del programa, se percató de que su invitada se mostraba demasiado alegre. Así que le comentó que le había “pegado fuerte el jet lag”. Por lo que, Reyes tuvo que admitir su estado: “Me he tenido que tomar un shot de tequila antes de salir a la entrevista”.

Sofía Reyes y la razón por la que llegó sin regalo

“¿Has entrado un poco piripi? ¿Estás un poco mecedora?”, preguntó David Broncano y la mexicana respondió entre risas de forma afirmativa: “Un poquito”.

Sin embargo, la intérprete aclaró que no estaba muy afectada por el alcohol. “Un shot de tequila no hace mucho, podría tomarme otro más”, aseguró. Ante esto, el conductor pidió que trajera más, pero Reyes pidió que todos bebieran con ella.

“Es que yo no he probado el alcohol”, dijo Broncano, quien no bebe. Esto fue aprovechado por la cantante, quien se justificó por no haber traído un regalo.

“Por eso no te he traído nada, solo muchos nervios. Te iba a regalar un tequila…”, mencionó Sofía. “Y has decidido tomártelo tú, ¡eh!", agregó el presentador.

🥃@sofiareyes se ha bebido el regalo de Broncano. pic.twitter.com/h82vh3u9hv — La Resistencia por M+ (@LaResistencia) December 12, 2022