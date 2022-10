‘La resistencia’: Luis Tosar revela cómo convenció a Penélope Cruz para ir al programa

Tras visitar El Hormiguero junto a Juan Diego Botto y Penélope Cruz, el actor Luis Tosar estuvo este miércoles en La Resistencia para promocionar su nueva película En los márgenes. Fiel a su estilo, Broncano comentó que querían invitar a Penélope, pero la actriz se negó, así que decidió pedir ayuda de Tosar para convencerla.

Penélope Cruz no quiere ir a ‘La resistencia’

“Teníamos que haber invitado a Penélope a que viniese también”, dijo el presentador David Broncano. “A Penélope la hemos invitado, lo que pasa es que no quiere”, agregó ante Tosar.

El actor señaló que los regalos que dan en el programa puede ser la razón del rechazo de la madrileña. Y es que Broncano sorprendió a Tosar con un colchón viejo de regalo. “Si hacéis este tipo de regalos, igual es que no le apetece”, señaló el actor.

Broncano insistió en que lo ayudara y le dijera algo bueno para convencerla de aceptar la invitación del programa de Movistar Plus+. “Pero háblale y dile algo bueno. Es que no quiere venir. Intuyo que no quiere venir y es lógico. ¿Quién quiere venir aquí?”, bromeó el presentador.

El actor desveló algunas formas de convencerla: “Igual con unas palmeras de chocolate y una parrilla de entraña…”, comentó Luis Tosar. A lo que Broncano respondió que le haría una palmera de dos metros y prendería fuego en el colchón que le regaló para hacer la parrilla. Además, agregó que a la estrella de Hollywood le gustaría vivir nuevas experiencias fuera de su zona de confort.

Luis Tosar recibe mensaje del niño que asustó

Al iniciar la entrevista, le hicieron recordar al actor lo que sucedió en su visita en la temporada pasada. Como se recuerda, Luis Tosar fue invitado en un especial del programa dónde el público estaba conformado por niños.

En esa ocasión, el actor contó un cuento de terror a los niños y los asustó con su rostro iluminado por una linterna y la aparición de un terrorífico muñeco. Los pequeños se asustaron, especialmente uno, quien salió corriendo y se fue al baño a llorar. Este pequeño le mandó un video para saludarlo: “Estoy bien, te mando un abrazo desde la consulta de mi psicólogo”, dijo el niño, causando la risa de todo el estudio.