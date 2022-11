‘La resistencia’: Manuel Carrasco contó extraña anécdota con una seguidora

La semana arrancó con todo en La resistencia con la visita de Manuel Carrasco. El cantante llegó al set y desde el principio llamó la atención de toda la audiencia con un peculiar regalo a David Broncano.

Los invitados al programa tienen que llegar con un regalo para el conductor. Esta costumbre la respetó Manuel y le llevó un boleto con el número 74.345 que significaba la cantidad de personas que entraron en el vestuario del estadio de La Cartuja.

Recordemos que, hace un tiempo, Broncano dijo que era muy difícil que Carrasco intente llenar un estadio. "Pasado el tiempo, desde que metiste en el Metropolitano 50.000 personas, ya no he vuelto a decir nada. Si me dices que vas a actuar para un millón, me callo la boca", admitió el conductor.

Manuel Carrasco recordó divertida anécdota con una seguidora

Así comenzaba una larga entrevista en la que se habló de todo, aunque hubo un tema en especial que ha llamado mucho la atención del conductor y de la audiencia. Se trata de una curiosa anécdota Manuel.

La historia trataba de un momento raro momento que vivió con una de sus fanáticas en una firma de discos: "Normalmente firmas un disco a cada persona y me vino una chavala con 15 y me dijo 'Ahora te vas a estar tranquilito y me vas a firmar uno a uno'".

Luego de eso, confesó que se sintió muy nervioso por la actitud que tuvo dicha seguidora: "Normalmente va uno más rápido. Yo iba mirando así, levantaba los ojos. Y me... vamos, que me metió caña. Me puso en mi sitio. Llegó un momento en el que me acojoné y todo".

Manuel Carrasco presentó su proyecto

El artista llegó al set, no solo para ser entrevistado por David Broncano, sino también para presentar su más reciente proyecto llamado Corazón y flecha que fue estrenado el pasado 25 de noviembre.

Me vienen con 15 discos para firmar y yo también me acojono. #LaResistencia @manuelcarrasco_ pic.twitter.com/wwLjmTgz6P — La Resistencia por M+ (@LaResistencia) November 28, 2022