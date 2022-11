‘La resistencia’: María Pombo y la insólita petición para ingresar al programa

La resistencia ha tenido una semana bastante movida. La última persona en ser invitada fue María Pombo cuya presencia en el programa ha dado mucho de qué hablar en las redes sociales.

Y es que, desde el arranque del programa, llamó la atención por la insólita petición que le hizo a David Broncano. "¿Puedo volver a entrar y me ponéis el himno de España, que me siento más cómoda?".

Lee también: ‘La resistencia’: Boris Izaguirre se bajó los pantalones en el programa

El conductor se quedó sorprendido al principio, pero -fiel a su estilo- respondió de manera graciosa: "Si quieres ponemos el de Bisbal".

La cara de sorpresas de algunos fue tanta que María Tuvo que explicar por qué había pedido eso: "Es porque yo me casé hace cuatro años y en mi boda, en mi entorno, el himno de España es normal en la consagración". El publicó estalló de risa cuando Broncano le dijo: "Pero si un día, Dios no lo quiera, os divorciáis, pondréis el de Cataluña".

Lee también: Leonor Watling sobre su vida amorosa con Jorge Drexler: "Le hemos echado mucha agua a las plantas"

Hubo un momento en que ahondaron en el tema y la modelo confesó lo siguiente: "Para los muy fachas, soy roja, y para los muy rojos, soy facha. Mi entorno me dice que soy rojilla. Estoy en un nivel intermedio (...) Tengo un bando que me odia que son los rojazos y otro bando que me odia que son los súper fachos".

¿Cómo era la vida de María Pombo antes de ser influencer?

Otro tema que llamó mucho la atención de los televidentes fue cuando comenzaron a hablar sobre cómo había sido su vida antes de ser influencer: "Siempre hemos vivido muy bien, pero sin lujos, yo no he viajado en un avión hasta que me hice influencer. Mi padre era creativo, hacía publicidad, pero se quedó en paro durante tres años y luego abrió un restaurante y le va bien. Mi madre trabajaba, pero lo tuvo que dejar por su enfermedad. Nunca me ha faltado de nada, pero mi madre era mileurista y mi padre algo más”.

María Pombo pide el himno de España para entrar al programa.



🇪🇸 Es más española que tú 🇪🇸 Muchísimo más 🇪🇸 pic.twitter.com/APyRkSlj0w — La Resistencia por M+ (@LaResistencia) November 15, 2022