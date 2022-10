'La resistencia': mujer que le invitó su leche materna a David Broncano aún sigue sorprendida por actitud de conductor

El pasado 4 de octubre, Esperanza Urrios causó revuelo en La resistencia luego que le diera de regalo a David Broncano un poco de su leche materna. El conductor y otros colaboradores se animaron a probarla para sorpresa del público y de la madre de familia, quien recientemente habló en una entrevista con ABC sobre lo sucedido.

El regalo más extraño en La Resistencia

Esperanza Urrios tiene tres hijos y a todos ellos les ha dado de amantar. Para la mujer, la lactancia y la extracción de leche no debería ser un tabú por lo que a donde va siempre carga con su sacaleche y ese día no fue la excepción.

Al ver que nadie del programa le regalaba nada al conductor de La resistencia decidió hacerle una inusual propuesta. “Le dije a mi marido. ¿Y si le regalo la leche? Él me dijo, '¡estás loca!'”, recordó.

El resto fue historia. En un inicio, David Broncano dudó, pero al ver que Grison, quien es padre de familia, la probó gustoso terminó animándose. “No me lo esperaba, la verdad. Pensaba que ninguno la probaría. Fue algo que hice de manera espontánea. No pensé en la repercusión y he de reconocer que me ha sorprendido porque la lactancia materna es algo natural”, confesó al medio periodístico.

Experta en lactancia materna

La mujer, quien es enfermera, reveló que es fiel partidaria de la lactancia materna. “Soy muy profesional. Siempre voy con mi maletín. Hace unos meses fui a un concierto a Sevilla y me llevé también el sacaleches. Es lo que hay. No quiero más mastitis ni nada. A las madres llega un momento en el que ya se te olvida la vergüenza”, indicó.

A raíz de lo sucedido en La resistencia, Esperanza Urrios contó que muchas madres de familia la han felicitado por normalizar el tema y visibilizar su importancia. “¡Pero si te dan a probar leche en las granjas, sin pasteurizar! Está muy normalizado beber la leche de los animales, pero no la nuestra. Somos el único mamífero que bebe leche de otros animales”, subrayó.

Gracias chic@s por la “cata” de mi leche, creo que voy a abrir una cafetería de café “de Puta madre” con leche recién “exprimida” de mi teta 😂🫶🏻 Una noche de locos 🤪 pic.twitter.com/qrBOb5HdtR — Esperanza (@midwife84) October 5, 2022