Rozalen para en seco a David Broncano en ‘La resistencia’: "No hables de algo que no conoces"

La cantante Rozalen estuvo en La resistencia, conducido por David Broncano para hablar sobre su nuevo disco. Sin embargo, también se molestó con David Broncano cuando cuestionó a Albacete.

Cuando la artista contaba amenamente la importancia histórica que tienen las localidades españolas, como Albacete, el conductor hizo un comentario que fastidió a Rozalen.

"La provincia es muy bonita, pero la ciudad", señaló Broncano, a lo que -inmediatamente- la cantante le reprochó. "¿Por qué haces eso? ¿Tú has visto el Pasaje de Lodares? ¿Para qué hablas de algo que no conoces?", indicó la mujer.

Rozalen continúo hablando en La resistencia sobre las maravillas de Albacete y la comparó con una ciudad estadounidense. "Es muy cómoda para vivir. Es la Nueva York de La Mancha", recalcó, desatando la risa del público y la producción. Sin embargo, la invitada continuó argumentado sus palabras. "No lo digo yo, eso lo dijo Azorín, Federico García Lorca".













No decimos que Albacete no mole, pero ahora bien...La Nueva York de La Mancha. Un poco fliapos vais por ahí #LaResistencia @RozalenMusic pic.twitter.com/keVrQggkk1 — La Resistencia por M+ (@LaResistencia) November 16, 2022

Rozalen habla de su disco y le hace un regalo a Broncano

Durante la entrevista, la cantante que -tiene más de 10 años de carrera musical- señaló que su nuevo disco llamado ‘Matriz' es una forma de homenajear a los españoles. Por ello, sus canciones se basan en las raíces y el folclore de muchos lugares diferentes de España.

Rozalen también protagonizó un momento divertido en La resistencia cuando le entregó un regalo a David Broncano. "No me cierra esto. ¿Por qué me has traído uno de niño? Un regalo no es para reírte. Esta es la cara oscura de Rozalén, que es muy mala persona", señaló el conductor al recibir un traje típico de la zona. "Parezco un velocirráptor con esto", puntualizó.

Que parece que @RozalenMusic es buena persona pero mirad, mirad...es como NOSOTROS pic.twitter.com/KPf6BYjn8O — La Resistencia por M+ (@LaResistencia) November 16, 2022