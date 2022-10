‘La resistencia’: Villano Antillano denuncia transfobia en el género urbano

Este martes, La resistencia recibió como invitada a la cantante y rapera Villano Antillano. El conductor David Broncano comenzó la entrevista de una forma muy curiosa, ofreciéndole leche de una madre que estaba en el público. Fiel a su estilo, la puertorriqueña aceptó la propuesta y aseguró que estaba “buenísima”. Además, respondió a las clásicas preguntas sobre el sexo y el dinero, ¿Qué fue lo que dijo?

La colaboración con Bizarrap

Villano Antillano contó durante la entrevista cómo fue que se realizó la sesión 51 con el productor argentino Bizarrap. “Me lo presentó Bad Bunny como en un after de un evento”, comenzó Villano Antillano. “Luego como que pasaron un par de meses y fue como que ‘Ah, queremos hacer una sesión, yo no lo voy a pensar dos veces’”, agregó.

Aunque aseguró que a Bizarrap le encantó la colaboración, ella fue la que más estaba más preocupada y quería hacerle cambios a la canción. “Le conté mis influencias. Al principio [el tema] era dance y yo quería más rap. Al final, llegamos a un acuerdo”, contó.

Asimismo, David Broncano realizó las preguntas clásicas de La resistencia. La rapera respondió que tuvo relaciones unas cuatro o cinco veces en el mes. Mientras que la pregunta sobre cuánto dinero tenía, prefirió no responder.

Denuncia transfobia en la industria

Por su parte, Villano aprovechó el espacio para denunciar la transfobia que vive de parte de sus compañeros.

“Los hay que se molestan mucho, los hombres me tienen una cosa mala”, mencionó la puertorriqueña. “Los del género urbano no me pueden ni ver, por tránsfobos”,

Villano aseguró que otros raperos y sus fans suelen atacar por ser transexual. “El otro día hice un show con Tokischa, nos pusimos en una tarima, nos besuqueamos e hicimos cosas de lesbianas y de depravadas. Y ahí salió uno que no voy a mencionar el nombre, porque no se merece que lo mencione, a decir que si los niños, que si esto y lo otro. Pero escuchas sus canciones y son de matar gente”, contó.