‘La voz kids España’: Rosa López vuelve a la televisión como asesora de David Bisbal

La Voz es uno de los realities de canto más famosos en todo el mundo, por lo que el canal español Antena 3 ya está preparando su regreso pero en la versión Kids.

¿Quiénes serán los entrenadores y asesores de ‘La Voz Kids España’?

La octava edición de La Voz Kids España se estrenará en 2023 y desde ya, se conoce quienes serán los entrenadores. Sebastián Yatra, Aitana, David Bisbal y Rosario Flores serán los jurados que participarán en esta oportunidad.

En cuanto a los asesores, Aitana será apoyada por Dani Fernández, el ex miembro de Auryn, Rosario Flores de La Mari de Chambao, Sebastián Yatra estará junto a Rayden y, por último, David Bisbal estará acompañado de su excompañera de Operación Triunfo, Rosa López.

Rosa López volverá a un reality junto a David Bisbal

Han pasado 21 años desde que Rosa López y David Bisbal participaron en la primera edición de Operación Triunfo, quedando en primer y segundo lugar respectivamente. Ahora los artistas trabajarán de manera conjunta en el popular concurso televisivo.

Por su parte, Rosa expresó su emoción y felicidad al volver a participar en un programa de televisión, pues ella y el cantante siguen siendo muy buenos amigos desde hace más de dos décadas, por lo que su amistad habría sido primordial para unirse a este nuevo proyecto.

“Lo bonito de la vida es recorrer sus caminos y poder reencontrarte con personas con las que has compartido tantos kilómetros. No puedo estar más feliz por ello. Ver a niños vivir y sentir la emoción de la música, de contar con personas que te van a ayudar a potenciar el talento, me hace recordar nuestros inicios juntos. No se me ocurre mejor forma de celebrar el 20 aniversario”, compartió en su Instagram la artista.