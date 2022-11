Niña emociona a Maricarmen Marín al regalarle dibujo de ella y su hija: "Lo enmarcaré"

La Voz Kids vivió un emotivo momento en su edición del último miércoles. La participante Daniela Massiel sorprendió a los jurados al regalarles dibujos con sus rostros. La más conmovida fue Maricarmen Marín al recibir un retrato de ella y su pequeña Micaela.

Lee también: Eva Ayllón le canta a Maricarmen Marín por su cumpleaños y ella estalla en llanto: "Sentí que mi mamá me abrazó"

El emotivo momento se vivió momentos antes que la niña eligiera a su equipo. El conductor Christian Rivero interrumpió a los jurados Eva Ayllón, Ezio Oliva, Víctor Muñoz y Maricarmen Marín para entregarles un regalo que la pequeña Daniela preparó.

“Un ratito, un ratito. Extra, Extra. Por favor, es que no saben, además, del talento para el canto, tiene un talento para el dibujo. Por favor, un obsequio de Daniela. Por favor”, empezó diciendo el conductor.

Al recibir su regalo, la cumbiambera se mostró muy conmovida y aseguró que enmarcará el retrato para colocarlo en su casa.

“Voy a llorar. Miren esta belleza. Esto será enmarcado de todas maneras… Qué lindo dibuja. Te agradezco infinito. Esto estará en un lugar importantísimo en mi casa. Mi Micaela hermosa”, comentó la intérprete de “Por qué te fuiste”, comenzó.

Asimismo, la ex Agua Bella elogió el talento para el canto y el dibujo de Daniela. “Maravillada con el talento de Danielita. No solamente con esa voz melodiosa, sino miren esto (el dibujo), me puso mi coronita y a Micaela también. Los dibujos de mis compañeros también hermosos, cuanta dedicación y técnica. Todos los dibujos son hermosos. Qué lindo que la familia la apoye”, agregó.