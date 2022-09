‘La Voz Senior Colombia’: participante cumple su sueño de cantar con su junto en el escenario [VIDEO]

'La Voz Senior Colombia' se ha convertido un furor. El último viernes, durante las 'Audiciones a ciegas', Gonzalo Giraldo, un hombre de 64 años, se presentó ante los coaches y conmovió a todo el público no solo con su voz, sino también con su historia.





Gonzalo Giraldo llegó a ‘La Voz Senior Colombia’

Gonzalo Giraldo llegó desde Guadalajara Buga, Valle del Cauca, para subir al escenario de ‘La Voz Senior’ y poder cumplir su sueño con su talento y perseverancia. Durante su audición a ciegas, cantó ‘Déjame si estoy llorando’, de C. Alonso y N. Ned, Giraldo.

Su interpretación no solo impresionó al público, sino también a los tres entrenadores del programa, Andrés Cepeda, Kany García y Nacho, quienes giraron sus sillas para poder tenerlo en sus equipos.

Gonzalo Giraldo y su hijo cantan en el escenario de ‘La Voz Senior’

El hombre de 64 años se mostró muy emocionado por el resultado y agradeció a cada uno de los jurados por cumplir su sueño. Asimismo, aprovechó la oportunidad para presentar a su hijo, quien es el motor de su vida y con quien anhela quería cumplir otro sueño: cantar en el escenario del Diamante.

“Tengo una historia espectacular. Tengo un niño con síndrome de Down, quien vive cantando todo el tiempo. Se llama Juan Felipe Giraldo, yo trabajo en ventas y todos los días llego a las 5 o 5:30 p.m. a la casa y está el equipo prendido porque Juan Felipe está cantando. Me espera para que yo cante con él (...) Yo les quiero pedir un favor a ustedes, yo quisiera que me permitieran que Juan Felipe pisara este escenario”, mencionó Gonzalo Giraldo ante los entrenadores.

Padre e hijo sorprendieron y conmovieron a todos los presentes, público y entrenadores, con una hermosa presentación. Al terminar, los entrenadores se levantaron para aplaudir y corear el nombre de Juan Felipe. Asimismo, con ayuda de Juan Felipe, Gonzalo decidió irse al equipo de Nacho.