‘La voz senior Colombia’: participante utilizó las cámaras para buscar a su familia paterna

La voz senior Colombia se ha convertido en uno de los programas favoritos de la television cafetera. En esta ocasión, José Fernando Zuluaga llegó al Diamante no solo para presentarse ante los entrenadores Andrés Cepeda, Kany García y Nacho, sino también para hacer un llamado público.

Participante de ‘La voz senior Colombia’ busca a su familia paterna

El participante, oriundo de Pijao, conversó con Laura Acuña antes de realizar su audición a ciegas y le contó que, a sus 60 años, aún no perdía las esperanzas de poder encontrarse con su familia paterna. Según explicó, su padre falleció cuando era un bebé de 9 meses y no conoció a sus otros familiares.

“Eso es lo que más me ha marcado porque me ha hecho mucha falta, no tuve ninguna relación con la familia de él. Ellos son de Granada, Antioquia y no los busqué, no tuve la oportunidad”, explicó a la conductora del reality.

José Fernando aprovechó las cámaras para poder llegar a más personas y así poder encontrar a los familiares de su padre, de quien solo sabe que son de Antioquía.

José Fernando pasó a la siguiente fase

Durante su audición a ciegas, José Fernando cantó vestido de mariachi la canción ‘Motivos’ de Italo Pizzolánte. Su interpretación impresionó a los entrenadores Kany García y Nacho, quienes voltearon sus sillas para tenerlo en su equipo. El participante contó que trabajaba como carpintero y hacía diferentes instrumentos. Además, le pidió a Andrés Cepeda que cantara una canción especial ‘El Carpintero del amor’, la cual escucha siempre que está trabajando.

Por otro lado, Cepeda explicó por qué no había volteado su silla. “Me parece que tiene una voz muy potente y lo sentí un poquito alto de afinación, eso pudo haber sido por los nervios y es algo muy fácil de corregir. Creo que tiene dos opciones muy buenas para seguir su camino, ese vibrato lento y profundo es muy propio del género popular y estoy seguro de que le esperan grandes cosas”, comentó Cepeda.

Finalmente, Zuluaga eligió estar en el equipo de Nacho y clasificó para la fase de las batallas.