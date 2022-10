Nacho, actual entrenador de la ‘La Voz Senior’, el reality de canto producido por Caracol Televisión, contó algunos detalles de lo que tuvo que vivir antes de alcanzar la fama y convertirse en un exitoso cantante.

El intérprete de ‘Niña bonita’ conversó con la revista ’15 Minutos’ y durante la entrevista reveló que no todo fue fácil a lo largo de su vida antes de ser famoso. “En la lucha por hacer exitosa mi música, me tocó pedir dinero en la calle, no fue recurrente, lo hice para poder comer o transportarme”.

Fue en busca de sus sueños

Anteriormente, Miguel Ignacio Mendoza, más conocido como Nacho, había dado detalles de lo que había sido su vida antes de ser cantante. El venezolano señaló que cuando decidió irse de la casa de sus padres para ir en busca de sus sueños, le tocó vivir solo.

“Decidí tomar las riendas de mi camino y me fui a vivir solo a Caracas. Al principio fue duro, porque no tenía dinero, me tocó pedir en la calle junto a un amigo que hoy en día también es compositor. Fue difícil”, detalló tiempo atrás.

Siempre estará agradecido

Además, agregó que una familia de bajos recursos lo acogió en su casa durante los primeros meses dándole techo y comida, esto a pesar de que las condiciones en las que vivían no eran las mejores. Nacho aún se acuerda de ellos y nunca se cansará de agradecerles lo que hicieron por él en uno de los momentos más difíciles que le tocó vivir.

“Me recibió, a pesar de su condición. Vivíamos en una casa pequeñita llena de gente. Allí estuve unos meses y me alimentaron con lo poco que había para que alcanzara y pudiera comer la familia entera. No les dio miedo quitarse un poco del bocado de ellos para compartirlo conmigo”.