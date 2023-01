Las peores respuestas que dieron las finalistas del Miss Universo

El certamen de Miss Universo no solo busca a la mujer más bella del mundo, sino también a la más inteligente y con sensibilidad social.

Es por eso que, a lo largo de su historia, el concurso tiene una fase de preguntas donde las participantes deben responder o dar su opinión sobre un tema relevante.

Lee también: Miss Universo 2022: ¿quiénes son las candidatas latinas del certamen de belleza?

Sin embargo, no todas han sido capaces de contestar de manera convincente. Es más, algunas han dicho cosas realmente absurdas.

En esta ocasión, recordaremos las respuestas más sorprendentes de las finalistas del Miss Universo.

Irene Sofía Esser Quintero, Miss Venezuela 2012

Después de diez años, aún las personas suelen tomar como un “meme” la respuesta de Irene Esser.

La representante de Venezuela era una de las grandes favoritas; sin embargo, al preguntarle qué ley promulgaría y por qué, terminó hablando sobre su pasión por el surf y las olas.

Aun así, fue la segunda finalista del concurso.

Dominique Van Eeckhoudt, Miss Bélgica 1981

En 1981, la representante de Bélgica no pudo evitar reirse con nerviosismos al escuchar una pregunta sencilla: qué deseo pediría para ella y no para el resto del mundo. La modelo belga no pudo responder y antes de retirarse pidió la paz mundial. Finalmente, Dominique quedó cuarta finalista en la edición.

Janelle Comissiong, Miss Trinidad y Tobago 1977

Si bien una mala respuesta puede quitarte la corona, este no fue el caso de Janelle Comissiong, representante de Trinidad y Tobago, quien superó a otras participantes y ganó el Miss Universo en 1977, convirtiéndose así en la primera mujer afroamericana en ganar el certamen.

Lee también: ¿Cuántos Miss Universo ha ganado Venezuela en su historia?

La reina de belleza tenía que responder a qué país del mundo le gustaría viajar, pero en su lugar respondió que quería ir a “el Lejano Oriente”.