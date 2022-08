Leonard León ataca a Rafael Fernández: "Estás dañando psicológicamente a mis hijos"

La novela entre Karla Tarazona y Rafael Fernández continúa. Tras la polémica entrevista que brindó el ‘Rey de los huevos’ a Magaly Medina, Leonard León, padre de dos de los hijos de la conductora, ha salido a defenderse.

El cumbiambero utilizó sus redes sociales para atacar a Fernández, luego que este asegurara que está dispuesto a pagar la mensualidad de los colegios de los hijos de Tarazona por cinco años. Al parecer, al exvocalista de Grupo 5 no le cayeron muy bien las declaraciones del empresario.

¿Qué dijo Leonard León de Rafael Fernández?

En las historias de su cuenta de Instagram, Leonard León tildó con fuertes calificativos al empresario. Asimismo, lo acusó de estar afectando psicológicamente a sus hijos.

“Eres tan asno que no piensas en las consecuencias de tus palabras y psicológicamente estás afectando a niños", acusó el cumbiambero.

Asimismo, dejó entrever que el empresario se estaría aprovechando de la fama de Tarazona. “Qué se puede esperar de alguien que le encanta la cámara. Cuando alguien quiere hacer una obra de bien, no anda divulgándolo”, agregó.





Leonard León se pronunció en sus redes sociales.

¿Qué dijo Rafael Fernández en ‘Magaly TV, la firme’?

Rafael Fernández brindó una entrevista a Magaly Medina que salió a luz el último lunes. En conversación con la ‘Urraca’, el ‘Rey de los huevos’ reveló que piensa abrir un fondo económico para asegurar el futuro académico de los hijos de Karla Tarazona.

“Lo que yo estaba pensando es hacer un fondo porque valen la pena, no solo son inteligentes, son cariñosos. Yo he ido a ollas comunes y nada me costaría darles un fondo”, señaló Fernández en ‘Magaly TV, la firme’.