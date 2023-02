Leslie Shaw pide que dejen de llamarla para ‘El gran show’: “Qué flojera, estoy en otra. Soy artista”

Leslie Shaw es de las artistas más famosas del Perú. Debido a esto, muchos quieren que participe en populares realities como El gran show. No obstante, la cantante se encuentra enfocada en su música y descartó participar en el reality de Gisela Valcárcel.

Leslie Shaw no quiere participar en ‘El gran show’

En una entrevista con El Flaco Granda, Leslie Shaw pidió que dejaran de llamarla para participar en El gran show. La cantante enfatizó que era una artista y no está interesada en los realities.

“Me llaman para concursar y les digo, ya no me llamen para concursar, yo estoy en otra. Qué flojera, no la hago, imagínate. Yo soy artista”, mencionó.

Aunque afirmó que su prioridad era la música, no descartó participar como jurado del concurso. “Puede ser si estoy libre”, añadió.

Leslie Shaw niega conocer a Tommy Mottola

En los últimos días, se empezó a rumorear una supuesta infidelidad de Tommy Mottola, esposo de Thalía, con Leslie Shaw. Sin embargo, la cantante peruana aseguró que no conocía al empresario multimillonario ni el origen del chisme.

“Nunca en mi vida lo he visto. Yo he ido a varios eventos de la disquera y he conocido a Emilio Estefan, a Juanes y a montón de gente, pero a él nunca”, declaró la rubia en el programa de Magaly Medina.