Los Simpson lo vuelven a hacer y predicen el polémico caso de Bad Bunny

Las últimas imágenes de Bad Bunny lanzando el celular de una fanática que le pidió una fotografía ha generado una gran controversia en las redes sociales. Prueba de ello son los comentarios en su contra vertidos por los internautas y por algunos artistas de renombre, como Eugenio Derbez y Adamari López.

Pero, lo que nadie imaginó, fue que el conocido programa Los Simpson había precedido el incidente con anticipación. ¿Qué cosa?

'Los Simpson' predicen comportamiento de Bad Buuny

Hace poco más de un año, el artista estrenó en YouTube el videoclip de la canción “Te Deseo Lo Mejor”, en donde participan los personajes principales del show televisivo norteamericano.

En el mencionado contenido audiovisual, Homero pierde a su familia por estar más pendiente de su celular. Al darse cuenta de lo sucedido, sale en su búsqueda y la encuentra en un concierto de Bad Bunny.

Leer más: Mundial Qatar 2022: Los Simpson predicen quién será el campeón

Ya en el recital, decide subir al escenario para estar con Marge y, como prueba de su amor, le entrega su dispositivo al intérprete de “Safaera”.

Ante este romántico momento, el puertorriqueño toma el celular de Homero, lo tira al piso y lo destruye.

Al convertirse el video en tendencia, su difusión desató miles de teorías sobre el tema, pues, aunque las cosas no sucedieron de esa forma, la curiosa coincidencia causó todo tipo de opiniones al respecto.

LOS SIMPSON LO HICIERON DE NUEVO 💀 pic.twitter.com/hrqddDEHVu — san benito (@inbenitowetrust) January 3, 2023

¿Qué hizo Bad Buuny?

Hace algunos días, el cantante puertorriqueño se volvió tendencia en las redes sociales luego de lanzar el celular de una fanática que le pedía una fotografía. Ante ello, diversos personajes salieron al frente a criticar al Conejo Malo.

“El respeto no se pide irrespetando a otra persona. Para que ella entienda, tienes que respetarla también y no está bien que le lance el teléfono. Si no quiere que la gente lo salude, que se quede en su casa, que haga la fiesta en su casa y así nadie lo va a molestar. Para que quiere ser un famoso si cuando la gente te va a pedir un autógrafo o a pedir una foto, uno no va a querer”, expresó Adamari López, por ejemplo.

¡Se burló Bad Bunny! 😂



Benito lanza celular de fanática al agua. 😬 pic.twitter.com/aLnxMkkBVf — CRUNCHTIME FILMS (@CrunchtimeFilms) January 2, 2023