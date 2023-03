Luciana Fuster no descarta participar en Miss Universo: "Me gustaría en un futuro también competir"

Luciana Fuster no descarta ir por la corona de Miss Perú Universo. En conversación con América espectáculos, indicó que aceptó participar en el Miss Grand International porque le gusta y le parece un certamen interesante.

"Ahora mi proyección, y para ir preparándome, es el Miss Grand. Mucha gente, muchos missólogos, gente que sabe especialistas me dijeron que intente en el Miss Gran primero y entonces ellos son ellos que saben Yo apunto ahora para el Miss Grand y si en un futuro, se puede, al Miss Universo, me encantaría", indicó en un primer momento.

Asimismo, el programa América espectáculos le preguntó porque escogió dicho certamen. "Porque me encanta el Miss Grand, me parece que es un concurso bastante alegre, bastante lindo. El Miss Universo también y me gustaría en un futuro también competir en el Miss Universo", complementó la integrante de Esto es guerra.

Por otro lado, Luciana Fuster aclaró que la malinterpretaron sobre su participación en el Miss Perú Universo. "Se malinterpretó una declaración que yo di, donde dije no sé si voy a estar en el Miss Universo, yo digo eso porque nosotras habíamos estado aisladas antes de salir y cuando me preguntan yo no sabían si ya lo habían dicho o no".



Andrea Arana habló sobre la participación de Luciana

El anuncio de la participación de Luciana Fuster en el Miss Grand International sorprendió a ciertos medios. Ante ello, Andrea Arana no se quedó callada y cree que la pareja de Patricio Parodi quedó mal parada.

"Está quedando como pinocha, ella se señala la ropa y dice ‘no sé dónde voy’. Qué necesidad tienes de aumentar algo que tú misma no sabes y que ni siquiera te lo han preguntado", declaró Andrea. Su compañera Valeria Florez y ella explicaron que las candidatas de vestido rojo iban al Miss Grand International, mientras las candidatas con vestuario blanco irían al Miss Perú Universo. Finalmente, ambas piensan que Luciana no quiso arruinar la sorpresa, aunque todos ya conocían su decisión.