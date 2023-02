Austin Palao sobre la participación de Luciana Fuster en el Miss Perú 2023: "Nos representaría muy bien"

Patricio Parodi no es el único que apoya la candidatura de Luciana Fuster al Miss Perú 2023. Austin Palao considera que su expareja será una buena participante del reality de belleza de Jessica Newton.

Asimismo, les deseo lo mejor a todas las competidoras. Por otro lado, Flavia Laos prefirió no opinar sobre la postulación de la influencer.

Flavia Laos prefiere enfocarse en otros proyectos

La actriz Flavia Laos aseguró que no está interesada en participar en el Miss Perú 2023. "La verdad que mi meta es hacer música, crecer en mis redes, sinceramente, no me veo en el Miss Perú, tampoco siento que tenga como el porte", declaró la rubia ante las cámaras de América hoy.

Por otro lado, fue consultada sobre la participación de Luciana Fuster. "Ay... la verdad es que me estoy enterando recién... No tengo idea (si tiene chances de llevarse la corona), sé que la competencia está súper dura. Suerte a todas las chicas", comentó la actual pareja de Austin Palao.

Las declaraciones de Austin Palao

Después de anunciar su participación en el certamen de belleza, algunas personalidades de la farándula mostraron su apoyo a 'Lucianita'. Uno de los personajes más recientes en dar su opinión fue su ex Austin Palao.

A diferencia de su novia, el hermano de Said Palao resaltó las virtudes de la integrante de Esto es guerra. "Se que nos representaría muy bien, así como muchas chicas que también están postulando y que gane la mejor. Creo que será la idónea para ver si nos llevamos la corona o llegamos más lejos", dijo el músico.