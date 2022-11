Lucy ‘La maravilla’ regresó a 'Reto 4 elementos'

Momentos de emoción y tensión se vivieron en Reto 4 elementos. Lucy ‘La maravilla’ regresó al programa para incorporarse al equipo amarillo, mientras que Edna abandonó el set luego de sufrir una fuerte lesión.

La boxeadora fue recibida en medio del aplauso de sus compañeros, mientras que la participante saliente señaló que nunca se sintió respaldada por su equipo.

Reto 4 elementos: Lucy ‘La maravilla’ fue ovacionada en su regreso

Tras la salida de Edna del equipo amarillo, Montserrat Oliver señaló que su lugar debía ser ocupado por un elemento femenino, el cual sería el último que fue eliminado de la competencia. De esta manera hizo su ingreso triunfal a Reto 4 elementos, Lucy ‘La maravilla’.

Su llegada emocionó a los participantes de todos los equipos, quienes la ovacionaron y gritaron al unísono “maravilla, maravilla”, en referencia a su apodo. Luego de abrazos y vítores, la joven señaló que regresa recargada de energía.

"Muy emocionada por la segunda oportunidad. Quiero ser una Lucy renovada, una Lucy que tenga otra actitud, más confianza y lo voy a dar todo", señaló la competidora.

Reto 4 elementos: Edna arremete contra su equipo

Minutos antes del retorno de Lucy, Montserrat Oliver anunció que Edna dejaría Reto 4 elementos debido a que sufrió una lesión. La concursante se despidió de sus compañeros no sin antes decir que no había sentido el apoyo de su equipo.

“Me resbalé, caí de espaldas me rompí una costilla, es una lástima porque fue muy difícil haber llegado en la mitad cuando todo el mundo ya tenía sus equipos ha sido muy incómodo (…) caras, risitas comentarios de algunas de las mujeres (…) No sentí el apoyo de un equipo, he sentido más apoyo de otros equipos que del mío (…) Que si nos íbamos al inframundo era por mi culpa (…) la verdad de mí mismo equipo no lo esperaba, si no estuviera lastimada me gustaría seguir”, resaltó.

Frente a ello, Carolina integrante de los amarillos subrayó que ella nunca le dijo nada que la hiciera sentir mal o agredida.

Finalmente, Edna agradeció al programa y le deseo buena suerte al resto de sus compañeros.

“Siempre quise estar aquí es una gran experiencia y para mi valió la pena mis costillas, moretones y todo”, subrayó.