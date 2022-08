Madonna feliz por la canción debut de su hija Lourdes Leon

Lourdes Leon, la hija mayor de Madonna y el entrenador cubano Carlos Leon, lanzó la canción y video oficial de su primer sencillo ‘Lock & Key’. La 'Reina del Pop' no pudo más con su emoción y lo hizo saber en sus redes sociales.

Madonna orgullosa de hija

El pasado 24 de agosto, la intérprete de 'La isla bonita' publicó una imagen de la portada del sencillo debut de su hija en Instagram, junto a un emoji y un contundente mensaje: “¡Estoy tan orgullosa de ti, Lola!”.



Asimismo, la estrella de 64 años compartió la canción, pidiendo a sus seguidores que fueran a escucharla en algunas plataformas de stream como Apple Music, iTunes, Spotify y YouTube.

La carrera de Lourdes Leon

El debut como cantante de Lourdes Leon tomó a muchos por sorpresa, pues la joven de 25 años aseguró que no estaba interesada en actuar o cantar. Sin embargo, ‘Lolahol’ ya ha demostrado ser una persona muy talentosa, pues se graduó en 2018 de la Universidad de Michigan.

Asimismo, tiene una carrera como modelo de grandes marcas de lujo como Versace o Marc Jacobs. De hecho, durante una entrevista, aseguró que la portada que hizo junto Bella Hadid y otras modelos para Vogue le ayudó a pagar su universidad. “La gente piensa que soy una niña rica sin talento a la que se le ha dado todo, pero no lo soy”, declaró.

En una entrevista con Interview, la hija de Madonna también reveló que su madre le dio algunos consejos antes de que empezara su carrera en el mundo del entretenimiento. “Ella es muy parecida a, 'Procede con precaución y piensa en por qué quieres ser conocido''', explicó Leon. “Mi mamá insiste mucho en hacerme pensar en lo que quiero que me conozcan más allá de mi apariencia. Eso no es por lo que quiero que la gente me recuerde. No es real”, agregó.