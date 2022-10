Mafer Portugal arremete contra Gabriela Sevilla: "Yo estaría como loca buscando a mi bebé"

La historia de Gabriela Sevilla, mujer que habría inventado un embarazo para retener a su pareja, ha dejado boca abierta a todos los peruanos.

Diversos artistas de la farándula se pronunciaron al respecto. Una de ella fue Mafer Portugal, la hija de Tommy Portugal, quien no dudó en críticas la actitud de la mujer de 30 años a través de sus historias de Instagram.

“Esto es muy raro. Maquillada y visiblemente tranquila... yo estaría como loca buscando a mi bebé y no tratando que me crean que estuve embarazada”, indicó Mafer Portugal.

"Me llamó molesto por contar que no me quiso prestar 40 soles"

Por otro lado, la también cantante reveló que su padre se comunicó con ella para reclamarle por asegurar que no le quiso prestar 40 soles para ir a trabajar.

Según sus declaraciones, el cantante de cumbia la llamó enojado por sus recientes declaraciones en el canal de YouTube de Chiquiwilo.

“Ayer me habló desde el día que fuimos al laboratorio (...) Me habló porque había salido esto de los 40 soles en algunos titulares, entonces ayer me habló por eso. Se molestó y me dijo que no debí contar eso en público. En su momento me dijo que no tenía porque él invierte en su orquesta y tiene esas cosas”, confesó la joven en el programa D’ Mañana.