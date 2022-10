Mafer sobre Tommy Portugal: "Me llamó molesto por contar que no me quiso prestar 40 soles"

¡Indignada! Mafer Portugal reveló que su padre biológico, Tommy Portugal, se comunicó con ella para reclamarle por asegurar que su progenitor no quiso prestarle 40 soles para ir a trabajar.

Según las declaraciones de la joven de 20 años, el cantante de cumbia la llamó este martes 18 de octubre enojado por sus recientes declaraciones en el canal de YouTube de Chiquiwilo. Asimismo, María Fernanda confesó que no conversaba con su padre biológico desde el 16 de agosto, fecha en la que se hicieron la prueba de ADN.

“Ayer me habló desde el día que fuimos al laboratorio (...) Me habló porque había salido esto de los 40 soles en algunos titulares, entonces ayer me habló por eso. Se molestó y me dijo que no debí contar eso en público. En su momento me dijo que no tenía porque él invierte en su orquesta y tiene esas cosas”, confesó la joven en el programa D’ Mañana.

Tommy Portugal aún no reconoce legalmente a Mafer Portugal

María Fernanda Véliz, nombre real de la joven, también reveló que Tommy Portugal aún no la reconoce como su hija biológica ante el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec), por lo que aún no lleva legalmente su apellido.

“(¿Ya eres hija reconocida legalmente?) No. Ya me había hablado si yo había averiguado algo sobre la firma, le dije que él tenía que impugnar. Me dijo que quería mañana juntarnos, estoy a la espera”, sostuvo la joven en el programa conducido por Karla Tarazona.

Asimismo, la joven artista agregó que solo espera poder llevar el apellido de su padre y dependerá del tiempo si su relación con el cantante mejora.

“Espero arreglar lo del apellido y listo, como él dice, el tiempo dirá si se arreglan las cosas. Yo estoy haciendo un camino sola”, acotó.