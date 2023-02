Magaly arremete contra Janet Barboza tras insinuar que bebe alcohol en su programa: “Yo no me peleo con los payasos”

Magaly Medina no se quedó callada y arremetió contra Janet Barboza, quien aseguró ante la prensa que la Urraca bebía antes de su programa. La periodista de espectáculos afirmó que no iba a dejar que pusieran en duda su credibilidad; además, aclaró que ella no se peleaba con los “payasos”.

Janet Barboza insinúa ‘ayudín’ de Magaly Medina

Al ser abordada por cámaras de la prensa, Janet Barboza no dudó en asegurar que la periodista de espectáculos se tomaba unos “traguitos” antes de salir al aire.

“A la mezquina. Ja, ja, ja. Lo más probable es que haya estado bien sazonada, ya sabemos que antes de su programa le mete su ayudín, su licor, su traguito. Se atreve de decir cosas como que fomentan la infidelidad, cómo vas a decir que alguien fomenta la infidelidad. Que alguien tan tóxica, tan egoísta, tan bagre salga a decir lo que tenga decir, la verdad yo me río”, declaró la figura de América Televisión.

Magaly Medina arremete contra Janet Barboza

Por su parte, Magaly Medina señaló que la popular Rulitos estaba poniendo en duda su credibilidad y que estaba atentando contra su honor.

“Esa es la persona que dice jamás acá atentamos contra el honor de una mujer. O sea, yo no tengo honor, tengo honor, prestigio, credibilidad y una reputación que cuidar. Sin embargo, como ella es una más de las que me atacan en este medio, no tiene la mínima idea de lo que está diciendo, habla por hablar y de verdad nadie les toma en cuenta”, empezó diciendo la conductora.

Asimismo, la periodista de espectáculos exigió a Barboza que mostrara pruebas de que bebe alcohol antes de cada uno de sus programas. “Ella deja entrever, para tirarme todo su vomito, eso de ella está sazonada, ayudin qué quiere decir con eso (...) A mí me podrán decir de todo, pero yo creo que esas cosas tienen que probarlas. No vas a ir queriendo arruinar la credibilidad que he construido a lo largo de mis 25 años, con sus frases así”, sentenció.

Finalmente, Medina tildó a la compañera de Ethel Pozo como “payaso de circo”. “Pero ella no tiene credibilidad, en la boca de una bataclana estas cosas no son ciertas. Como les digo, además yo me peleo con su jefa no me peleo con los payasos del circo. Ahora se lo he puesto porque me da risa”, finalizó.