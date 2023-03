Magaly critica duramente al papá de Alejandra Baigorria: "Él es el ignorante"

Magaly Medina se mostró indignada por las palabras del alcalde de Chaclacayo, Sergio Baigorria, padre de Alejandra Baigorria, quien llamó "ignorantes" a sus vecinos tras reclamarle que estuvo ausente durante la emergencia.

Las críticas de la Urraca

La periodista de espectáculos no estaba de acuerdo con las declaraciones de Sergio Baigorria. "Él es el ignorante. Cómo trata de ignorantes a sus votantes, qué vergüenza debe darle a Rafael López Aliaga tener un alcalde de esa talla moral. A mí me daría vergüenza tener a alguien tan insensible y patán", dijo la conductora.

De igual manera, cree que la autoridad puede hacer algo más por todo su distrito. "Por los menos con los pocos recursos que tienes, porque recién estás asumiendo una municipalidad... Eso no es para palas es para maquinaria más pesada. Ahí tienes que llamar al ministerio de transporte como alcalde... La gente reclama una dosis de liderazgo y de sensibilidad. Te eligieron para que chambees, no para los momentos mediáticos, para los selfies tampoco", acotó Magaly.

¿Qué dijo el papá de Alejandra Baigorria?

Un reportero de Medina se acercó con el alcalde para informarle todas las quejas que recibe su gestión. Además, sus vecinos creen que no ha cumplido una buena labor durante la emergencia. No obstante, el padre de la chica reality perdió los papeles y respondió de la siguiente manera: "A ver, díganme qué departamento no está con lluvias, Chosica también, o sea, ¿también es culpa de su alcalde? O sea, todo es culpa del alcalde".

El hombre de prensa intentó explicar que solo estaba transmitiendo lo que decían los vecinos. "Eso manifiestan los ignorantes, que todo es culpa del alcalde, nos hemos confiado todos, hasta el presidente, es un desastre natural. ¿Ante un desastre natural qué vas a hacer? ¿Qué harías ante un huaico?", respondió la autoridad.