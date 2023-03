Magaly Medina opinó sobre la salida de Melissa Paredes de 'Préndete': "A ella la sacó el público"

La salida de Melissa Paredes de Préndete causó revuelo en la farándula. Magaly Medina, ante la noticia, no perdió el tiempo y tildó de "vergonzoso" los puntos de rating que registraba el programa.

Melissa anuncia su salida del show

El pasado miércoles 8 de marzo, Melissa Paredes reveló que ya no será conductora de Préndete. "Si bien es cierto que mi contrato termina el viernes 10 de marzo, es verdad que me iban a renovar, pero se tomó una decisión que ya no. Sus razones tendrán y se respeta, yo estoy agradecidísima con ustedes por haberme recibido de esta manera tan bonita", declaró exmodelo.

"Me llevo el mejor recuerdo, el mejor cariño. Hay decisiones más allá que escapan de mis manos y me imagino que de la producción que sí querían que me quede. La televisión sigue", agregó la empresaria.

Magaly expresó su opinión

La periodista de espectáculos no fue ajena al tema y dijo la siguiente: "Si ella está apelando cuáles son las razones de su salida, pues es fácil y simple, el día que a alguien se le ocurrió la descabellada idea de traerla a un programa en las mañanas, ahí se jugó todo por el todo y con toda la publicidad que le hicieron tuvo 0.0 puntos de audiencia. Esa es una cifra vergonzosa y si un día llego a hacer esos puntos, antes de eso me voy por dignidad y por ética", indicó Magaly Medina.

Por último, señaló que los espectadores no la apoyaron. "No hay nada peor que uno no reconozca que el público te dio la espalda. A ella no la saqué yo, y no la sacaron las vecinas, a ella la sacó el público", finalizó la periodista.