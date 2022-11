Magaly Medina a Cassandra por respaldar a Deyvis Orozco: "No te rías tanto, no te respeta"

Magaly Medina mostró imágenes del cantante Deyvis Orozco en un sauna de dudosa reputación. Luego de esto, su esposa Cassandra Sánchez salió al frente a respaldarlo en sus redes sociales.

Magaly Medina le responde a Cassandra Sánchez

Ante las declaraciones hecha por Cassandra Sánchez, Magaly aprovechó la oportunidad en su programa para hablar al respecto. “Cassandra Sánchez De Lamadrid salió a respaldar a su esposo, a pechar al mundo entero. Bueno, suele pasar, suele pasar. Las imágenes no tienen nada malo, cuestión que haces en un sauna durante 11 horas. Además, un sauna que tiene cierta reputación, yo creo que a veces no es cuestión de ser, sino de parecer”, dijo la Urraca.

Lee también: Magaly Medina: ¿cuáles son los 'ampays' más famosos de la 'Urraca'?

La conductora aseguró que a pesar de que las imágenes no demuestran nada, el hecho de ir a ese sauna, demuestra la falta de compromiso por parte de Deyvis. “Te vas 11 horas a pasarla en un sauna donde hay masajes con finales felices, y que todo el Perú lo sabe. Vaya, vaya, vaya, es una cuestión que creo que es que respeto, consideración a otra persona. No te rías tanto Cassandra, porque él no está respetando el compromiso”, agregó.

Finalmente, Magaly indicó que el hecho de llevar puesto el anillo de compromiso, no es garantía de nada. “¿De verdad estará el doble anillo de compromiso que le ha dado significará respeto? A veces los anillos no significan nada, el compromiso tiene más allá de lo que un hombre te pueda dar físicamente”, finalizó.

Lee también: Magaly Medina sobre coqueteos entre Gisela y Facundo: "Se ve patético"

El fin de la amistad entre Magaly y Deyvis

Cabe recordar que tiempo atrás, Magaly Medina mantenía una buena relación con esta pareja, incluso la habían nombrado la madrina de su hija, pero la situación cambió de un momento a otro. Según informan algunos medios, el distanciamiento se da porque Deyvis comenzó a trabajar para Gisela Valcárcel.