Magaly Medina acerca de su regreso a la televisión: “Agárrense bien… ¡No saben lo que traigo!”

Tras unas merecidas vacaciones, la periodista Magaly Medina reveló estar lista para su regreso a la televisión peruana el próximo lunes 23 de enero.

Dicha noticia, la dio a conocer a todos sus seguidores por medio sus redes sociales, con el fin de que se enteren absolutamente sobre todos los detalles de su programa.

Pero no solo eso, la conductora de “Magaly Tv: La Firme” aseveró tener una noticia que sorprenderá a todos, razón por la cual no pueden perderse el mencionado espacio televisivo.

“Por cierto, para los que me estaban esperando, hay algunos que me estaban esperando, no todo es crítico y malos comentarios, a ellos me dirijo. Y, por supuesto, no los voy a decepcionar, este lunes agárrense bien a sus asientos… porque no saben lo que traigo”, afirmó.

Como se recuerda, la popular “Urraca” estuvo de viaje en el extranjero junto a su esposo, el notario Alfredo Zambrano.

Por otro lado, Medina también difundió como fue el recibimiento en su vivienda por parte de sus mascotas tras varios días de ausencia.

“Hola. Hola. Mis bebés preciosos, mis hijos, preciosos son mis hijos. ¡Ya! Vamos”, fueron las palabras de la líder de opinión en el mencionado clip en donde aparece acariciando a sus perritos.

Magaly critica a Lucho Cáceres

La conductora no dudó en pronunciarse sobre la participación del actor Lucho Cáceres en las manifestaciones que se realizaron en Miraflores y aseveró que los protestantes lo ‘aterrizaron’ por alucinado, tras los duros calificativos que recibió el artista cuando le gritaron “A la droga dile no”.