Magaly Medina sobre las críticas de Bárbara Cayo: “Si vamos a hablar de moral, hay ropa sucia colgada”

Magaly Medina no se calló nada y respondió a las declaraciones de Bárbara Cayo tras sus críticas a la participación de Alessia Rovegno en el Miss Universo.

La actriz la acusó de no tener moral ni ser tan linda e inteligente como su hija.

Magaly Medina le responde a Bárbara Cayo

La periodista de espectáculos consideró que ni la propia Bárbara Cayo se creía que su hija era inteligente. Además, mencionó que, a diferencia de la Miss Perú, ella no era una belleza hueca.

“Está bien. Es una chica bella, pero ahí nomás. Hay bellezas huecas y ella, para mí, es una belleza hueca”, respondió la Urraca.

“Yo me considero bellísima e inteligente, que sea una belleza natural o no, no da pie a la comparación ni siquiera entre ella y yo, y su hija y yo”, agregó la conductora de Magaly TV, la firme.

Magaly Medina le recuerda su historial a Bárbara Cayo

Asimismo, comentó que la actriz no puede hablar de ‘moral’ porque tiene historial de ‘ampays’ en su programa. “No hablemos de moral porque en ‘Magaly Tv’ tenemos historia con Bárbara Cayo, así que si vamos a hablar de moral no nos pongamos en ese plan porque hay ropa sucia colgada”, mencionó Medina.

Finalmente, Magaly Medina aseguró que su trabajo era entretener y no destruía el Perú como Cayo aseguraba. Además, dijo estar arrepentída por no sacarle un segundo gran ‘ampay’ de la actriz, luego que esta llorara y se lo pidiera por el bien de sus hijas.

“(Ella) trabajó en series de TV y ¿qué es eso, música culta? No, no los es y debería darse por bien servida, callarse la boca después que le perdoné un ampay porque me lloriqueó tanto que me compadecí de ella y no lo saqué, pero luego de todas las acusaciones que siempre me hace, me arrepiento en el alma de no haberlo sacado”, sentenció.