Magaly Medina arremete contra novio de Estrella Torres: "Tú vives de ella"

Sin compasión. La conductora Magaly Medina no tuvo reparos en criticar en vivo a Kevin Salas, novio de Estrella Torres, por vivir del sueldo de su novia.

Durante la última emisión de Magaly TV, la firme, la popular 'Urraca' invitó a la pareja para que hablen sobre los preparativos de su matrimonio. Sin embargo, aprovechó la oportunidad para arremeter contra Salas, a quien le dijo que era un mantenido.

"La cuestión única es que tú sigues viviendo de ella y este es un país muy machista”, expresó la conductora. Ante ello, Torres indicó que es necesario "cambiar el chip", pero Magaly Medina siguió criticándolo. “Yo no le daría un sueldo a mi marido, estás loco. Esta es mi chamba, este es mi talento, yo no estoy para pagar un sueldo a mi marido. Si me ayuda como mánager y me cuida como cualquier marido, yo no le voy no pagar un porcentaje por eso”, argumentó.

Pero eso no es todo. La conductora le dio un consejo a la joven y le pidió analizar la relación que tiene. "Tú eres muy jovencita, pero hay que aprender que la base del amor durante toda la vida es la admiración”, finalizó.

¿Por qué la mamá de Estrella no pasaba a su novio?

En otro punto de la entrevista, la cantante de cumbia confirmó que ya convive con su pareja y que es consentido en la familia. Pero, al principio, su mamá no lo pasaba.

“Obviamente, las mamás siempre van a tener temores, yo no tengo a mi papá, falleció, entonces ella es la que más me cuida, la que más me está chequeando”, acotó.

Ante ello, Magaly Medina le preguntó la razón por la cual su mamá desconfiaba de Kevin, y su respuesta causó asombro en la 'Urraca'. “Lo que pasa es que creo que a veces juzgamos a las personas... más que todo porque es guapo, piensa que porque es guapo me iba hacer algo”, indicó la cantante.