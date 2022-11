Magaly critica a Ethel por entrar a concierto de Bad Bunny a pesar de entradas clonadas: "Me suena a extorsión mediática"

Ethel Pozo fue víctima de los revendedores, por lo que tuvo problemas para ingresar al concierto de Bad Bunny debido a que sus entradas fueron clonadas. La conductora de televisión compartió en sus redes sociales que tuvo que esperar horas para que la ayudaran a solucionar su problema.

Tras publicar que sí logró ingresar al concierto, Magaly Medina no dudó en criticar y asegurar que la hija de Gisela habría utilizado su poder televisivo para poder ingresar al Estadio Nacional.

Magaly Medina acusa a Ethel Pozo de hacer “extorsión mediática”

La conductora de Magaly TV La Firme no dudó en acusar a Ethel Pozo de usar sus influencias para entrar al concierto.

“Hay gente que utiliza el hecho de estar en televisión, el hecho de tener un programa, así se lo hayan regalado o no. No puede utilizar ese poder para entrar a un concierto. Si a ti te clonaron la entrada. Piña pues, asumes y eres solidaria y te quedas con el resto (...) A mí me suena a extorsión mediática”, señaló.

Medina se mostró muy indignada por la falta de empatía de la hija de la 'Señito', pues más de 3 mil personas fueron estafadas y no pudieron entrar al show del reguetonero.

“No le interesó que 3 mil personas se quedaran afuera y no se llamaran Ethel (...) Alguien le dijo ‘ven, voy a solucionarles a ustedes sus problemas y también pasen a un ratito a ver qué podemos hacer’. Con eso no fuiste empática, tú te zurraste y lo único que has hecho es demostrar que tú sí pudiste, tú si la haces. El resto, le valió”, agregó.

Ethel Pozo habló sobre el momento que pasó

Ethel aprovechó su espacio en América Hoy para hacer mea culpa por haber comprado las entradas de Bad Bunny a un promotor.

“Hay que comprarle directamente al proveedor, a Teleticket, pero pasa que por desesperada le compré a otra persona para que mis hijas no se queden sin ir al concierto... Pagamos un montón por esas entradas”, expresó la hija de Gisela.

Sin embargo, no reveló qué fue lo que hizo para que la dejaran entrar al show. Algo que también llamó la atención de Magaly Medina y que no dudó en cuestionar.

“Ella no está afuera, no están en la cola, está adentro. Ya las han hecho pasar a un lugar especial, a quién conocerá, quiénes serán las personas que la hicieron pasar, que le dieron un tratamiento especial, un tratamiento VIP cuando no lo merece (...) Un poquito de empatía”, finalizó la popular ‘Urraca’.