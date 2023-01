Rodrigo Cuba despide al año 2022: “He conocido la tristeza más profunda, esa que te ahoga”

¡Un mensaje triste y esperanzador! Rodrigo Cuba, novio de Ale Venturo, despidió este año 2022 sincerándose en redes sociales sobre todo lo vivido en el año, resaltando que “conoció la tristeza más profunda”.

El popular Gato pasó un 2022 complicado debido a la larga y tediosa pelea que mantuvo con su expareja Melissa Paredes, lo que ocasionó la perdida momentáneamente de la tenencia de su hija.

Lee también: Sheyla Rojas describe a Sir Winston como “el hombre perfecto”

Rodrigo Cuba: “Te agradezco por lo bueno, lo malo…”

Por ello, se sinceró ante sus fans y seguidores hablando de lo mal que le pasó, pero -sobre todo- agradeciendo las lecciones aprendidas.

“Este año ha sido una montaña rusa de emociones, he conocido la tristeza más profunda, esa que te ahoga. Pero también me enseñaste la felicidad máxima. Te agradezco por lo bueno, lo malo, las alegrías, las lágrimas y porque me demostraste que tengo una familia que me ama y amo”, indicó Rodrigo Cuba.

Lee también: Cristiano Ronaldo habría aplazado su boda con Georgina Rodríguez

Rodrigo Cuba a la espera de su nueva hija

Además, el futbolista compartió lo feliz y lleno de esperanza que esta por el futuro nacimiento de su hija con Ale Venturo este 2023.

“Vamos por un 2023, donde vas a llegar tú (su hija junto a Ale Venturo) a completar nuestra familia, por más días a tu lado, por seguir juntos y por ser mejor persona día a día. Gracias a todos por estar siempre presentes por aquí a lo largo del año. Feliz Año Nuevo”, finalizó