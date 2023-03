Magaly Medina ‘cuadra’ a Yahaira Plasencia por afirmar que es la única salsera del Perú: “Es una desubicada”

Yahaira Plasencia recibió fuertes críticas luego de indicar, en una entrevista para un medio internacional, que es la única salsera en el Perú.

Magaly Medina, fiel a su estilo, se unió a las puyas y la acusó de ser “una desubicada”.

Magaly Medina critica a Yahaira Plasencia

Durante la última emisión de Magaly TV, la firme, la conductora se refirió a las recientes declaraciones de Yahaira a la prensa extranjera. Asimismo, Magaly Medina le aclaró a Plasencia que hay muchas mujeres que hacen salsa en el Perú y son mejores que ella.

“Yahaira es una desubicada. Ella anda diciendo que es la única salsera peruana. ¿Cómo vas a decir eso? Fastidia a otros buenos talentos que cantan mucho mejor que ella acá, como Amy Gutiérrez, Daniela Darcourt, Kate Candela, hay tantas buenas cantantes acá y la única mala cantante es ella”, indicó en un primer momento la popular Urraca.

“No eres la única peruana que hace salsa aquí. Hay muy buenas salseras y eso es ser egoísta al decir que en tu mercado no tienes competencia y sí la tienes ¿Cómo llegaste a Premios Lo Nuestro? No lo sabemos. Lo cierto es que acá sí hay talento, algo que tú no tienes”, complementó.

Yahaira explica sus declaraciones

Yahaira Plasencia vuelve a estar en el ojo del huracán, luego de afirmar que era la única mujer en el Perú haciendo salsa. Esto generó cientos de comentarios que la acusaban de minimizar el trabajo de sus otras colegas.

Ante esta repercusión, la expareja de Jefferson Farfán publicó un video en su Instagram para aclarar que ella se estaba refiriendo a la lista de nominados en Premio Lo Nuestro. “Cuando yo me refería a que soy la única mujer haciendo salsa, me refería a la terna a la que estaba nominada, porque ustedes pudieron ver que eran puros hombres. Entonces yo me refería a eso”, explicó.