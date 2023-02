Sergio George salió a desmentir rumores sobre posible romance con Yahaira Plasencia: “Nunca le dije que deje a su pareja”

En redes sociales se especuló sobre un posible interés de Sergio George por Yahaira Plasencia. El rumor surgió cuando productor musical se molestó con la cantante por haberse metido en escándalos por su relación con Jair Mendoza.

Sergio George salió a desmentir rumores de un interés en Yahaira Plasencia

A raíz de esto, Sergio salió a pronunciarse sobre el tema y negó estar celoso. “Cuando la conocí, tenía pareja. Yo no hago negocio con personas que son solteros. A mí no me interesa si tiene pareja, lo que me interesa es que haga su trabajo y se enfoque. Nunca le dije que dejara a una pareja o nada, jamás le dije algo así”, indicó en un primer momento.

“Esto no tiene que ver conmigo, allá ellos, a mí no me molesta, no es mi trabajo de meterme en relaciones, me enfoco en el artista, más nada. A mí me molestó un poco porque habíamos hablado con ella de la polémica, me disculpé con ella”, complementó.

Según explicó Sergio George, lo único que buscó fue mantenerla alejada de los escándalos para que así se concentre en su carrera musical: “Quería mantenerla alejada de los chismes, escándalos, para que el público le compre su música. Sí (estoy cansado que me vinculen con Yahaira). Si está con Jair Mendoza, chévere”, argumentó.

Sergio George indicó que Yahaira Plasencia no es rentable

Por otro lado, Sergio indicó que, por ahora, Yahaira Plasencia no es rentable para él y explicó el porqué. "No es porque no hay fe en ellos, es porque no se hace negocio así (...) Yo tenía un grupo, DLG, que se formó en el 96, yo no cobré regalías de ese grupo hasta hace un año y medio porque era mucha inversión de Sony, cuando se recuperó la inversión comenzaron a pagarme”.