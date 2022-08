Magaly Medina destruye a Dayvis Orosco: "Él no es Maluma ni J Balvin"

Siguen los enfrentamientos verbales entre Magaly Medina y Dayvis Orosco. El cantante presentó su nueva canción 'Fiesta' junto a la ex miss Perú, Janick Maceta. La ‘Urraca’ aprovechó la orportunidad para criticar al cumbiambero.

Magaly Medina criticó a Dayvis Orosco

En su programa de televisión, Magaly Medina presentó una nota sobre Dayvis Orosco y la apariencia que este lucía en el lanzamiento de su nueva producción. Lo comparó con artistas internacionales como J Balbin y Maluma.

Cabe precisar que el líder del grupo Néctar usaba lentes negros durante dicha presentación; por lo que Magaly comentó lo siguiente: “Yo no sé por qué insiste el hombre en seguir poniéndose lentes. (...) Él tiene que entender que no es Maluma o J Balvin”. Aunque las críticas no solo quedaron ahí; por lo que continuó hablando sobre él: “Él es un chico de raíces peruanas que tiene que estar orgulloso, mostrar su cara y sus ojos".

La periodista de espectáculos confesó que eso de usar lentes oscuros nunca le pareció adecuado por parte del cantante, pero por el cariño que le tuvo nunca se lo dijo: “A mí eso nunca me ha parecido bien. Yo eso sí me lo callé siempre, debo decir. Yo soy considerada cuando ya me acerco mucho y le tengo cariño a las personas. Temo destrozarlos”.

Magaly Medina recordó el Baby Shower del bebé de Dayvis Orosco

Finalmente, recordó una anécdota sobre el Baby Shower al que asistió cuando Dayvis y su pareja todavía esperaban a su bebé: “Con lentes a las ocho de la noche, Dios mío dije”. Aseguró que debería desligarse de su personaje en un momento tan personal como ese.

Sin duda alguna, las riñas entre la 'Urraca' y Dayvis Orosco tienen para rato. Y es que la conductora también ha criticado a su esposa y a la suegra del cantante, Jessica Newton. Esta última fue por el polémico manejo que tuvo del certamen Miss Perú.